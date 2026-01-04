TMW
Presto il primo colpo per la capolista di Serie B: Fiori del Mantova vicino al Frosinone
Inizia a muoversi il mercato del Frosinone, arrivato alla 18^ giornata in vetta alla classifica di Serie B e voglioso di regalarsi qualche rinforzo per affrontare la seconda parte di stagione con una rosa ancora più completa. Il primo innesto da regalare al tecnico Massimiliano Alvini riguarda il reparto esterni. Secondo quello che ha raccolto TMW, infatti, i ciociari sono molto vicini ad Antonio Fiori. L'esterno offensivo classe 2003 milita nel Mantova.
Il ds del Frosinone Castagnini sta seguendo questo profilo ormai da tempo e, nelle prossime ore, vuole accelerare per chiudere il colpo. Fiori fin qui ha totalizzato 9 presenze in campionato con il Mantova, segnando anche 2 gol.
