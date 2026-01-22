TMW
Catania, oggi l'ufficialità di Miceli dal Monopoli. Parti allo scambio dei documenti
È attesa per oggi l'ufficialità del prossimo colpo di mercato del Catania. Si tratta del difensore Mirko Miceli in arrivo dal Monopoli e pronto a firmare un contratto fino al giugno 2027.
Il calciatore ha già superato le visite mediche e attualmente, secondo quanto raccolto siamo allo scambio di documenti fra le varie parti in causa.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
