TMW Miceli verso l'addio al Monopoli. Per il difensore pronto un contratto col Catania fino al 2027

Con l'infortunio di Matteo Di Gennaro, che dovendosi operare al legamento crociato ha probabilmente chiuso anzitempo la stagione, il Catania si trova costretto a rimpiazzare quel tassello lasciato vuoto, per altro in un momento cruciale della stagione. La formazione etnea, però, non si è persa d'animo, e si è subito attivata, individuando il calciatore che potrà fare al caso della compagine di mister Domenico Toscano: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il profilo in questione è quello di Mirko Miceli, ora al Monopoli.

Le parti sono in trattiva per chiudere il tutto quanto prima, ma il giorno da "segnare in rosso" sembra essere quello di lunedì 19 gennaio. Il motivo è presto spiegato: le due formazioni si affronteranno domenica 18, in occasione della sfida valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie C (Girone C). Solo dopo, si procederà allo scambio dei documenti, con il giocatore che firmerà con i rossazzurri un contratto valevole fino al 30 giugno 2027.