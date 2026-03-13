Inter, Bastoni candidato alla 'Rosa Camuna': "Ha saputo riconoscere il suo errore"

Il pentimento successivo alla simulazione in Inter-Juventus, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu per somma di ammonizioni, vale un premio ad Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale dell’Inter, nato a Casalmaggiore in provincia di Cremona, è stato candidato alla “Rosa Camuna”’ la massima onorificenza della Regione Lombardia, istituita nel 1996, per l'atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi". Inizialmente destinato alle sole donne, negli anni il premio è stato allargato a un pubblico più ampio e ogni anno viene tributato alle cinque persone hanno favorito lo sviluppo economico, sociale, culturale o sportivo della regione, garantendo una rappresentanza equa di tutti i territori della regione (a luglio scorso, per esempio, è stato premiato il tecnico del Como, Cesc Fabregas).

Il difensore, secondo il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, ha saputo “riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità”. Nella candidatura, sottoscritta anche da Pietro Bissolati (PD), consigliere regionale di minoranza ma presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli, si legge che “si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".