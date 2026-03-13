Podcast TMW Il Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero seguire

Vendere a una cifra molto bassa dei talaenti che non troverebbero spazi in rosa. Tenersi una recompra bassissima a salire e mantenere il 50% della futura rivendita. Il Real Madrid, con questa strada mercato, ha trovato una via 'win win' per tutti. L'esempio di Nico Paz e di Mario Gila ma non soltanto: perché le big italiane non ci pensano e fanno lo stesso? Anche le 'piccole' guadagnano e possono così avere a prezzi scontati grandi talenti.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Mario Gila, sarà derby di Milano per il difensore della Lazio

L'Atletico Madrid sta seguendo molto da vicino Mario Gila. Il difensore centrale della Lazio, 25 anni, sta disputando un'altra stagione da applausi in maglia biancoceleste e il contratto in scadenza nel 2027 permette a diversi club di riflettere su un potenziale colpo, mentre il suo valore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il club di Diego Simeone sta osservando il giocatore - secondo quanto rivelato dal quotidiano AS -, anche se sembra che il Milan sia in vantaggio sul centrale. La società rossonera lo aveva già cercato nello scorso mercato invernale, senza però riuscire a concretizzare l'acquisto, mentre al momento in lotta per assicurarsi il pezzo da novanta di proprietà della Lazio ci sarebbe anche l'Inter - come raccontato oggi da TMW - e la complicità dello stesso agente di Lautaro Martinez potrebbe aiutare.