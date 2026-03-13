Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Il Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero seguire

Il Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero seguireTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Marco Conterio
Oggi alle 11:10Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Vendere a una cifra molto bassa dei talaenti che non troverebbero spazi in rosa. Tenersi una recompra bassissima a salire e mantenere il 50% della futura rivendita. Il Real Madrid, con questa strada mercato, ha trovato una via 'win win' per tutti. L'esempio di Nico Paz e di Mario Gila ma non soltanto: perché le big italiane non ci pensano e fanno lo stesso? Anche le 'piccole' guadagnano e possono così avere a prezzi scontati grandi talenti.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Mario Gila, sarà derby di Milano per il difensore della Lazio
L'Atletico Madrid sta seguendo molto da vicino Mario Gila. Il difensore centrale della Lazio, 25 anni, sta disputando un'altra stagione da applausi in maglia biancoceleste e il contratto in scadenza nel 2027 permette a diversi club di riflettere su un potenziale colpo, mentre il suo valore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il club di Diego Simeone sta osservando il giocatore - secondo quanto rivelato dal quotidiano AS -, anche se sembra che il Milan sia in vantaggio sul centrale. La società rossonera lo aveva già cercato nello scorso mercato invernale, senza però riuscire a concretizzare l'acquisto, mentre al momento in lotta per assicurarsi il pezzo da novanta di proprietà della Lazio ci sarebbe anche l'Inter - come raccontato oggi da TMW - e la complicità dello stesso agente di Lautaro Martinez potrebbe aiutare.

Articoli correlati
L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione... E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Altre notizie Podcast TMW
Il Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero... Podcast TMWIl Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero seguire
L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Podcast TMWL'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione... Podcast TMWE' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Podcast TMWPerché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?... Podcast TMWDavide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Podcast TMWSarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza... Podcast TMWAllegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Podcast TMWCome è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
3 Ivan Zazzaroni: "Milan, difficile che arrivi Kean, dente avvelenato di Paratici verso i rossoneri"
4 Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
5 Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Spagna allunga ancora, ormai è una chimera
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...
Immagine top news n.1 Inter, tre pilastri ancora in dubbio: Lautaro punta Firenze, per Dumfries autonomia ridotta
Immagine top news n.2 Vlahovic pronto a dire sì alla Juventus: il club si muove per il rinnovo all'attaccante serbo
Immagine top news n.3 Atalanta, c'è il rischio asta per Ederson: dopo l'Atletico Madrid ecco il Manchester United
Immagine top news n.4 Luciano Spalletti a tutti i costi: la Juventus spinge per il rinnovo
Immagine top news n.5 Fiorentina vittoria di carattere contro il Rakow. Ora la Cremonese, Vanoli: "Non penseremo al pari"
Immagine top news n.6 Pellegrini salva una Roma con 7 assenti a Bologna. Gasperini fa il punto su Soulé e Koné
Immagine top news n.7 Inter-Atalanta, possibile un recupero a testa: il punto in vista del big match di sabato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Real ha 'inventato' una strategia di calciomercato che le big italiane dovrebbero seguire Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.2 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.4 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Milan, Allegri ha ridato disciplina. Il prossimo anno non basterà Kean"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Juve, è Spalletti che cerca un contratto breve. E vi spiego perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ghoulam su De Laurentiis: "Non è solo business, è il migliore nel calcio italiano"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "A Verona tante insidie. Serve la stessa aggressività e attenzione"
Immagine news Serie A n.3 Fofana mr assist: "Spero di arrivare a 20. Scudetto? Siamo il Milan, non serve aggiungere altro"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Fofana: "Dieci anni consegnavo le pizze. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine news Serie A n.5 Gol all'Atalanta e al Napoli, Denis lancia Hojlund: "È l'attaccante del futuro. Conte? Spero resti"
Immagine news Serie A n.6 Quanto influisce il mercato su Svilar? Il portiere della Roma: "Zero virgola zero. Il futuro è adesso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Che fine ha fatto Gytkjaer? Longo chiarisce: "Scelta tecnica. Sarà utile all'occorrenza"
Immagine news Serie B n.2 Il derby Venezia-Padova vietata ai tifosi ospiti: arriva la nota del club lagunare
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, momento delicato: con la Carrarese vietato sbagliare. Rientrano tre titolari
Immagine news Serie B n.4 La rinascita di Di Nardo: "Ho pensato di smettere. Ora voglio la salvezza col Pescara. E restare"
Immagine news Serie B n.5 Longo avvisa: "Con la Reggiana serve un cambio. Il mio Bari visto a Pescara non si salva"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Daffara verso la convocazione con l'Under 21. E il club punta a confermarlo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Benevento sempre incisivo nei momenti chiave. Questo ha fatto la differenza"
Immagine news Serie C n.2 Barranco: "Mi ispiro a CR7. A Pesaro posso crescere grazie ai tanti calciatori esperti"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, respinto il ricorso in appello: resta la sanzione per cori razzisti
Immagine news Serie C n.4 Alcione ancora "ago della bilancia" del Girone A di Serie C: stasera c'è il Brescia, il Vicenza spera
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 32ª giornata: il primo match point per il Vicenza. Il programma completo
Immagine news Serie C n.6 Parker non si nasconde: "Con il Lecco punto al 2° posto. È alla nostra portata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?