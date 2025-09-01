Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione

Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagioneTUTTO mercato WEB
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 17:36Serie C
di Tommaso Maschio

Nuova esperienza in Serie C per il centrocampista Calvano che lascia il Monopoli per approdare al Crotone. Di seguito i comunicati dei due club:

Il comunicato del Crotone:
"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla SS Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Calvano.

Classe 1993, 32 anni compiuti lo scorso 11 luglio, il neo centrocampista rossoblù vanta quasi 300 presenze tra Serie A, B e C e garantisce dunque affidabilità ed esperienza".

Il comunicato del Monopoli:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto al Football Club Crotone i diritti alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2025/2026 del calciatore Simone Calvano.

Centrocampista classe 1993, con il Monopoli finora Calvano ha collezionato 17 presenze e 2 gol in tutte le competizioni della Serie C".

Articoli correlati
Taranto, l'ex Calvano non dimentica: "Fa male vedere il club così" Taranto, l'ex Calvano non dimentica: "Fa male vedere il club così"
Monopoli, si ferma Calvano: intervento chirurgico di pulizia artroscopica del ginocchio... Monopoli, si ferma Calvano: intervento chirurgico di pulizia artroscopica del ginocchio
Monopoli, biennale con opzione per l'ex Taranto Simone Calvano Monopoli, biennale con opzione per l'ex Taranto Simone Calvano
Altre notizie Serie C
Casertana, prestito in Serie D per l'esperto Carretta: giocherà con la Virtus Francavilla... UfficialeCasertana, prestito in Serie D per l'esperto Carretta: giocherà con la Virtus Francavilla
Ternana, la fascia mancina d'attacco si rinforza con Durmush. Arriva in prestito... UfficialeTernana, la fascia mancina d'attacco si rinforza con Durmush. Arriva in prestito dal Pisa
Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala. La nota... UfficialeGiana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala. La nota
Foggia, Basso prolunga il contratto e scende di categoria TMWFoggia, Basso prolunga il contratto e scende di categoria
Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione UfficialeMonopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione
Salernitana, arriva Mattia Tascone a centrocampo: ha firmato un biennale UfficialeSalernitana, arriva Mattia Tascone a centrocampo: ha firmato un biennale
Trapani, altro innesto in difesa: arriva il centrale Motoc dall'Athens Kallithea UfficialeTrapani, altro innesto in difesa: arriva il centrale Motoc dall'Athens Kallithea
Audace Cerignola, ecco il rinforzo per l'attacco: arriva Gambale dal Pineto TMWAudace Cerignola, ecco il rinforzo per l'attacco: arriva Gambale dal Pineto
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
1 È un Milan indiavolato sul mercato: Rabiot in, Musah out, ora lo scambio di 9 con la Roma
2 L'OM sostituisce Adrien Rabiot con un ex obiettivo della Juve: è fatta per Matt O'Riley
3 Juve scatenata del mercato: caccia anche all'esterno, contatti in corso col Nizza per Clauss
4 Bologna, vicino un rinforzo a centrocampo: in dirittura d'arrivo Sulemana dell'Atalanta
5 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Speciale Calciomercato 18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Repliche 20:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, ecco Akanji! Il nuovo rinforzo per la difesa di Chivu è sbarcato in Italia. Le immagini
Immagine top news n.1 Pavard lascia l'Inter e va da De Zerbi: fatta per il trasferimento in prestito al Marsiglia
Immagine top news n.2 Donnarumma a Firenze per le visite con il Manchester City: "Sono contentissimo"
Immagine top news n.3 Gattuso: "Ho sentito Chiesa, assenza condivisa. Esposito e Leoni qui perché sfacciati..."
Immagine top news n.4 Juventus, ecco Openda: l'attaccante è atterrato a Linate. Le immagini
Immagine top news n.5 Juventus, Zhegrova atterrato a Caselle: ore le visite, poi la firma sul contratto
Immagine top news n.6 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Immagine top news n.7 50 milioni di euro sul piatto per il sostituto di Lukaku. Napoli accoglie l'ultimo colpo Hojlund
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.2 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.3 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.4 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Padovano: "Juve, Vlahovic arma in più. Napoli, occhio a Lucca"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Napoli, De Bruyne crescerà. Inter, fossi in Chivu..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Inter, Akanji non si discute. Serviva uno come Lookman"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Prima l'esordio, poi il rinnovo: Ambrosino prolungherà con il Napoli fino al 2030
Immagine news Serie A n.2 Deschamps preannuncia Rabiot al Milan: "Ha fatto le visite, ora firma e poi tornerà con noi"
Immagine news Serie A n.3 Lo voleva il Milan qualche anno fa, ora lo cerca l'Hellas Verona: scatto per Faivre
Immagine news Serie A n.4 Sfuma Igor al Crystal Palace. Affare che potrebbe di riflesso complicare Gomez al Milan
Immagine news Serie A n.5 Nico Gonzalez dalla Juventus all'Atletico Madrid, le cifre ufficiali: possibile affare da 34 milioni
Immagine news Serie A n.6 Milan, Chukwueze alle visite col Fulham: sarà prestito con diritto di riscatto a 30 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, ecco il comunicato su Del Lungo: confermato il prestito secco
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, ecco il comunicato per Buglio: è prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.3 Avellino, doppia cessione in Serie C: Frascatore e Cancellieri salutano gli irpini
Immagine news Serie B n.4 Salernitana, Maggiore verso il ritorno in Serie B: si stringe per il ritorno al Bari
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, altro nome per il possibile dopo Girma: c'è Rabbi del Cittadella
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, per Buglio sarà prestito con diritto. E arriva anche Oudin a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, prestito in Serie D per l'esperto Carretta: giocherà con la Virtus Francavilla
Immagine news Serie C n.2 Ternana, la fascia mancina d'attacco si rinforza con Durmush. Arriva in prestito dal Pisa
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, scambio con la Pergolettese: arriva Albertini e parte Pala. La nota
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Basso prolunga il contratto e scende di categoria
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, arriva Mattia Tascone a centrocampo: ha firmato un biennale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Sara Gama: "Il calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Felice di continuare in Europa. Lo stop di Serturini non ci voleva"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie, la partita non era scontata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…