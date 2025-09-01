Monopoli, il centrocampista Calvano va al Crotone: prestito fino a fine stagione
Nuova esperienza in Serie C per il centrocampista Calvano che lascia il Monopoli per approdare al Crotone. Di seguito i comunicati dei due club:
Il comunicato del Crotone:
"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla SS Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Calvano.
Classe 1993, 32 anni compiuti lo scorso 11 luglio, il neo centrocampista rossoblù vanta quasi 300 presenze tra Serie A, B e C e garantisce dunque affidabilità ed esperienza".
Il comunicato del Monopoli:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto al Football Club Crotone i diritti alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2025/2026 del calciatore Simone Calvano.
Centrocampista classe 1993, con il Monopoli finora Calvano ha collezionato 17 presenze e 2 gol in tutte le competizioni della Serie C".
