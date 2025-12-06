Atalanta, occhio al Verona con zero vittorie: 10 anni fa lo stesso scenario al Bentegodi

Per l'Atalanta la trasferta di Verona è una tappa tanto importante quanto da non sottovalutare. Certo, è chiaro che sulla carta la squadra nerazzurra sia favorita, ma dall'altra parte può accadere di tutto, soprattutto quando i gialloblu hanno zero vittorie in campionato. Scontato? Assolutamente no, perché esattamente 10 anni fa l'Hellas conquistò il suo primo successo stagionale proprio contro l'Atalanta dopo 22 giornate d'attesa.

3 febbraio 2016, l'Atalanta arriva a Verona con la necessità di tornare alla vittoria dopo un calo evidente con sette partite senza successi. Nel mezzo anche un calciomercato invernale che aveva privato la squadra di Edy Reja di un giocatore importante come Maxi Moralez, togliendo qualità in attacco. Dall'altra parte c’è l'Hellas dell’ex Gigi Delneri, deciso a ritrovare la prima vittoria stagionale che i gialloblu non erano ancora riusciti a ottenere.

L'Atalanta parte subito bene e intorno al 30' trova il vantaggio con Andrea Conti, bravo ad approfittare di un grave errore della difesa gialloblu. Tuttavia il Verona reagisce verso la fine del primo tempo: Siligardi pareggia dopo aver saltato sia Toloi che Masiello. Nella ripresa la partita cambia volto, anche perché Dramé viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Pisano. Poco dopo Pazzini trova subito la via del gol per il definitivo vantaggio veronese, regalando all’Hellas la prima vittoria del campionato e trascinando l’Atalanta in una crisi preoccupante.