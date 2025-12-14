Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano
Il Monopoli si avvicina alla delicata sfida contro il Foggia con lo sguardo diviso tra campo e scrivania. Il posticipo della 18ª giornata di Serie C, in programma domani sera allo stadio Zaccheria, rappresenta un passaggio significativo nel percorso dei biancoverdi, chiamati a confermare solidità e continuità, ma in parallelo, la società continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare l’organico.
Stando a quanto riportato da SkySport, è ben avviata la trattativa per Mattia Gagliano, giovane portiere attualmente svincolato dopo l’estromissione del Rimini dal campionato. L’operazione è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve.
