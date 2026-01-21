Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"

"Patierno rimane all'Avellino": così, in una lapidaria battuta rilasciata al sito foggiano lattacco.it, Giovanni Tateo, agente dell'attaccante dell'Avellino Cosimo Patierno che dunque, almeno per questa finestra di calciomercato che chiuderà i battenti il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00, non lascerà l'Irpinia.

Ricordiamo che il giocatore fa molta gol in Serie C, con il Foggia che - cambiata la proprietà - ha provato a sognare in grande per rinforzare il proprio attacco; ma a questo punto, sembra sia stato inutile l'assalto della società rossonera sul classe 1991, che è per altro legato alla compagine campana fino al 30 giugno 2028. Cosa però accadrà in estate non è possibile saperlo adesso, ma eventuali discorsi futuri saranno rimandati a tempo debito.