Avellino, Patierno sogno proibito in Serie C. Ci prova il nuovo Foggia, trattavia difficile
TUTTO mercato WEB
Cosimo Patierno resta uno dei profili più seguiti del mercato di Serie C. Secondo quanto riportato da TuttoC, sull’attaccante dell’Avellino, oltre a Catania, Salernitana e Union Brescia, si è registrato anche l’interesse del Foggia: la nuova proprietà De Vitto-Casillo starebbe valutando un’operazione di spessore per dare entusiasmo all’ambiente.
La pista, tuttavia, non è semplice. Patierno si trova bene in Irpinia e la sua priorità sarebbe la permanenza, con la possibilità che eventuali discorsi vengano rimandati a una finestra di mercato successiva, quando il contesto potrebbe risultare più favorevole.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile