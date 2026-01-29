Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Niente Stuckler per la Juve Stabia. Il Vicenza non lo molla e pensa all'acquisto

Niente Stuckler per la Juve Stabia. Il Vicenza non lo molla e pensa all'acquisto TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Serie C
Tommaso Maschio

Nelle scorse ore il nome di David Stuckler del Vicenza era stato accostato alla Juve Stabia, club di Serie B che si trova a dover rinforzare l’attacco anche a causa dell’infortunio di Candellone. Il club campano aveva trovato l’accordo con la Cremonese, proprietaria del cartellino del centravanti, ma il Vicenza si è messo di traverso forte dell’accordo trovato in estate quando il classe 2004 è arrivato in prestito.

Come riferisce Trivenetogoal.it il club biancorosso non ha intenzione di privarsi di un giocatore importante, che ha messo a segno sette reti in 22 presenze, in questo momento della stagione con la squadra lanciatissima verso la promozione in Serie B tanto attesa.

Il Vicenza non solo non pensa di privarsi di Stucker in questo mercato invernale, ma sta addirittura pensando di puntare sul danese anche in futuro acquistando il suo cartellino dalla Cremonese per metterlo al centro del progetto che prenderà il via, con tutta probabilità e salvo crolli imprevedibili, dalla Serie B dove la società vuole presentarsi con una rosa competitiva e che abbia basi solide.

Articoli correlati
Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler
Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge" Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge"
Cesena, si guarda in Serie C per l'attacco: Stuckler e Agbonifo fra i giovani monitorati... Cesena, si guarda in Serie C per l'attacco: Stuckler e Agbonifo fra i giovani monitorati
Altre notizie Serie C
Mattia Rossetti torna in Serie C: il giocatore ad un passo dalla Pergolettese TMWMattia Rossetti torna in Serie C: il giocatore ad un passo dalla Pergolettese
Triestina, un giovane statunitense per la difesa: arriva Davis dal Sabadell UfficialeTriestina, un giovane statunitense per la difesa: arriva Davis dal Sabadell
Campobasso, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Davide Agazzi UfficialeCampobasso, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Davide Agazzi
Team Altamura, c'è il rinnovo di Dipinto: ha firmato finito al 2028 UfficialeTeam Altamura, c'è il rinnovo di Dipinto: ha firmato finito al 2028
Virtus Verona, Odogwu saluta e va in prestito in Serie D: giocherà nel Vigasio UfficialeVirtus Verona, Odogwu saluta e va in prestito in Serie D: giocherà nel Vigasio
Un altro Ekuban per il Renate: dal Latina arriva Joseph a titolo definitivo UfficialeUn altro Ekuban per il Renate: dal Latina arriva Joseph a titolo definitivo
Trapani, colpo in attacco: dal Perugia arriva l'esperto Ryder Matos. Il comunicato... UfficialeTrapani, colpo in attacco: dal Perugia arriva l'esperto Ryder Matos. Il comunicato
Niente Stuckler per la Juve Stabia. Il Vicenza non lo molla e pensa all'acquisto... Niente Stuckler per la Juve Stabia. Il Vicenza non lo molla e pensa all'acquisto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
5 Juventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Immagine top news n.1 Inter, la ricostruzione del contatto con l'entourage di Onana: dal portiere filtra apertura
Immagine top news n.2 Sassuolo, fra stasera e domattina le visite di Nzola. Può esordire proprio contro il Pisa
Immagine top news n.3 Juventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm
Immagine top news n.4 Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Immagine top news n.5 Il caso Romagnoli è esploso: il difensore non si allena più, lo scontro con la Lazio è totale
Immagine top news n.6 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine top news n.7 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.2 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.3 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, di chi le colpe di questo fallimento? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juve, Kolo Muani di livello superiore. Napoli, su Conte dico..."
Immagine news Serie A n.3 De Canio: "Napoli, ci si aspettava di più. Assurda però la caccia alle streghe..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oduamadi stronca Leao: "Non scherziamo, nel mio Milan sarebbe finito in panchina"
Immagine news Serie A n.2 Nzola lascia Pisa e riparte dal Sassuolo: le cifre dell'acquisto dalla Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Immagine news Serie A n.4 De Roon carica l'Atalanta: "Le occasioni perse fanno male, ma siamo ai playoff"
Immagine news Serie A n.5 Valdifiori consiglia la Fiorentina: "La prossima stagione riparti da Vanoli con più verve"
Immagine news Serie A n.6 Dortmund ko, Kovac: "Inter più abituata a partite così attendiste in Italia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Bonfanti può partire: sull'attaccante ci sono Bari e Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Anche lo Spezia si inserisce per Ambrosino. E Soleri potrebbe partire: c'è la Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Motta: "Grazie Regia, sarai sempre nel mio cuore. Un onore indossare i tuoi colori"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, sarà Bari-Palermo di domani sera la gara che DAZN trasmetterà in chiaro
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "Il nostro campionato è iniziato a Chiavari. Mercato? Non ne parlo"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, ecco il rinforzo a centrocampo: preso Benedetti dalla Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Mattia Rossetti torna in Serie C: il giocatore ad un passo dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.2 Triestina, un giovane statunitense per la difesa: arriva Davis dal Sabadell
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Davide Agazzi
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, c'è il rinnovo di Dipinto: ha firmato finito al 2028
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, Odogwu saluta e va in prestito in Serie D: giocherà nel Vigasio
Immagine news Serie C n.6 Un altro Ekuban per il Renate: dal Latina arriva Joseph a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping