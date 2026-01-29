Niente Stuckler per la Juve Stabia. Il Vicenza non lo molla e pensa all'acquisto

Nelle scorse ore il nome di David Stuckler del Vicenza era stato accostato alla Juve Stabia, club di Serie B che si trova a dover rinforzare l’attacco anche a causa dell’infortunio di Candellone. Il club campano aveva trovato l’accordo con la Cremonese, proprietaria del cartellino del centravanti, ma il Vicenza si è messo di traverso forte dell’accordo trovato in estate quando il classe 2004 è arrivato in prestito.

Come riferisce Trivenetogoal.it il club biancorosso non ha intenzione di privarsi di un giocatore importante, che ha messo a segno sette reti in 22 presenze, in questo momento della stagione con la squadra lanciatissima verso la promozione in Serie B tanto attesa.

Il Vicenza non solo non pensa di privarsi di Stucker in questo mercato invernale, ma sta addirittura pensando di puntare sul danese anche in futuro acquistando il suo cartellino dalla Cremonese per metterlo al centro del progetto che prenderà il via, con tutta probabilità e salvo crolli imprevedibili, dalla Serie B dove la società vuole presentarsi con una rosa competitiva e che abbia basi solide.