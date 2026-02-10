Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"

Dopo i 15 gol in 40 presenze con la Giana Erminio nella passata stagione, il centravanti David Stuckler si sta confermando in questa con una maglia più pesante di quella del club di Gorgonzola come quella del Vicenza. La squadra capolista del Girone A di Serie C lo ha voluto fortemente in estate e lo ‘difeso’ a gennaio quando dalla Serie B più di un club - Juve Stabia, Pescara e Cesena – hanno fatto un pensierino sul giocatore di proprietà della Cremonese per rinforzare l’attacco.

Rimasto in biancorosso, dove ha messo a segno otto reti in 24 presenze, il danese vuole ancora essere protagonista e conquistare quella Serie B che sembra lì a un passo in virtù dell’ampio margine sulle inseguitrici: +16 sull’Union Brescia, + 18 sul Lecco rispettivamente seconda e terza forza. Una promozione che potrebbe essere la chiave della sua permanenza in Veneto come spiegato dal direttore sportivo Giorgio Zamuner in una recente intervista.

“È prematuro parlare ora con la Cremonese, ma mi auguro che entrambe centrino i propri obiettivi e a quel punto potrebbero esserci le condizioni per averlo ancora visto che gli serve uno step successivo in una piazza in cui è stimato”, queste le parole del dirigente biancorosso che punta a confermare il classe 2004 anche il prossimo anno, magari per spiccare il volo assieme verso altri obiettivi.