Vicenza, Stuckler guarda alla B: "Speriamo di poter festeggiare tra un paio di partite"

Dopo il successo contro la Giana Erminio, l'attaccante del Vicenza David Stuckler ha parlato in conferenza stampa: "Grazie a Dio qui sono stato veramente bene - riporta Trivenetogoal.it - tutti mi hanno accolto benissimo e non me la sentivo di esultare. Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria che ci avvicina all'obiettivo: ora vediamo di chiudere il campionato il prima possibile. All'inizio mi ero prefissato 20 gol come obiettivo, ora spero di arrivare almeno a 15.

E' un onore avere così tanta gente che ci spinge, speriamo di poter festeggiare tra un paio di partite. Sono venuto al Vicenza per vincere il campionato e fare un altro step per la mia crescita, quest'anno è andata veramente bene. Il gol più importante l'ho segnato a Monza con l'Inter, mentre quello più bello contro il Lecco".