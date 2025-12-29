Novara, prenderà il via oggi l'era Dossena: atteso l'annuncio. Poi il primo allenamento

Una sconfitta pesantissima quella rimediata in occasione della 18ª giornata del campionato di Serie C, ultima del girone di andata, con il 3-0 patito contro l'Ospitaletto che non è costato solo un posto nei playout della classifica del Girone A di categoria, ma anche la panchina di mister Andrea Zanchetta, che è stato esonerato dal Novara il 23 dicembre (CLICCA QUI per il comunicato integrale del club).

Da subito si sono rincorsi rumors circa il possibile sostituto, con Aimo Diana che è stata forse più una suggestione che una realtà, e con il club chiamato a scegliere se optare per un profilo di grande esperienza, che avrebbe risposto al nome di Marco Zaffaroni, o se proseguire con la 'linea verde': questa è stata la scelta fatta, con la decisione di virare - come avevamo anticipato - su Andrea Dossena, che proprio nella tarda serata di sabato ha raggiunto l'accordo con la società. L'ex SPAL e Pro Vercelli firmerà un contratto fino a giugno, senza clausole di rinnovo automatico legate alla classifica finale, in modo che le parti, a margine della stagione, possano valutare il da farsi senza vincoli. In giornata è atteso l'annuncio.

Anche perché proprio quest'oggi la squadra tornerà ad allenarsi, per iniziare a preparare la sfida all'Inter U23, in programma domenica 4 gennaio, e l'allenamento sarà chiaramente diretto dal nuovo mister. Inizia quindi una nuova era in casa Novara, con il tecnico chiamato a far risalire la squadra.