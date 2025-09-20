Nuovo innesto per il Giugliano: tesserato il difensore Vaglica. Ha firmato per un anno
Nuovo innesto per la difesa del Giugliano, il club campano ha infatti annunciato l'arrivo del terzino sinistro Vaglica svincolato dopo l'esperienza alla Pro Patria. Questo il comunicato ufficiale:
"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Vaglica. Il difensore classe 2003, si lega al club con un accordo su base annuale.
Cresciuto nel settore giovanile del Parma, nella stagione 2022/2023 esordisce tra i professionisti con la maglia della Pro Sesto, totalizzando ventidue presenze e due reti. L’anno successivo il trasferimento al Trento, dove centra per il secondo anno di fila i playoff di categoria Serie C, Girone A. Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia della Pro Patria".
