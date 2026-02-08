Serie C, poche emozioni tra Vis Pesaro e Forlì: si va a riposo sullo 0-0

Equilibrio e occasioni, ma nessun gol nei primi 45 minuti del posticipo del Girone B di Serie C tra Vis Pesaro e Forlì FC. Al “Benelli” si va all’intervallo sullo 0-0, al termine di un primo tempo vivace ma privo di reti.

La gara è stata intensa fin dalle prime battute, con ritmi discreti e buone trame da entrambe le parti. A fare qualcosa in più, soprattutto in termini di produzione offensiva, è stata la Vis Pesaro, più convinta nell’andare a cercare la giocata negli ultimi trenta metri. I padroni di casa hanno infatti collezionato quattro tiri nello specchio, contro l’unica conclusione pericolosa del Forlì.

Nonostante la maggiore intraprendenza, però, alla formazione marchigiana è mancata la precisione nell’ultimo passaggio o la freddezza sotto porta per sbloccare il risultato. Il Forlì, dal canto suo, ha scelto un atteggiamento più prudente, cercando di contenere e ripartire, riuscendo comunque a mantenere compattezza e ordine difensivo.

Il punteggio resta così inchiodato sullo 0-0, ma la sensazione è che la partita possa accendersi ulteriormente nella ripresa, con entrambe le squadre ancora pienamente in corsa per portare a casa l’intera posta in palio.