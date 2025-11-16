Pro Vercelli, Santoni: "Risultato deludentissimo, dobbiamo essere più cattivi e imparare in fretta"

Michele Santoni non nasconde l’amarezza per la sconfitta della Pro Vercelli sul campo del Lumezzane. Il tecnico, come riportato da magicapro, parla di un passo indietro soprattutto in termini di atteggiamento:

“Il risultato è deludentissimo, venivamo da un buon momento e ci aspettavamo una prestazione diversa. Fino al loro 2-1 abbiamo fatto vedere il tipo di gioco che vogliamo, ma abbiamo concesso gol troppo facilmente e sotto porta abbiamo punto poco”.

La riflessione si sposta subito sul tema della maturità:

“Dobbiamo crescere, sappiamo di avere tanti giovani. Non basta palleggiare bene: serve essere più cattivi. Il Lumezzane si è adattato e ci ha lasciato il pallino, ma ha avuto più fame. I nostri errori ci sono costati caro”.

Santoni riconosce che alcuni assenti pesano, soprattutto in gare così fisiche:

“Comi e Iotti ci avrebbero dato esperienza e maturità. Fino al loro gol eravamo in controllo, e in certi casi ci si può anche accontentare del pareggio. Invece con una dormita abbiamo perso. Il terzo gol è arrivato quando stavamo forzando per pareggiare”.

Ora testa a una settimana che può già cambiare di nuovo le prospettive:

“Affronteremo tre squadre forti come Alcione Milano, Atalanta U23 in Coppa e Inter U23. Sbagliare si può, ma bisogna imparare in fretta. Il bello del calcio è che in sette giorni puoi riprenderti la rivincita e dimostrare che il lavoro paga”.