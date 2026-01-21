Perugia, via libera agli innesti. Nel mirino Kirwan. Torrasi può volare in Serie B
Il mercato del Perugia si sblocca. Secondo quanto riportato da CalcioGrifo, il consulente sportivo Riccardo Gaucci ha ottenuto il via libera dalla proprietà per due nuovi innesti, con novità attese già nei prossimi giorni.
Durante il confronto con il direttore generale Hernan Borras, si è discusso principalmente della situazione di Giovanni Giunti. Il giovane centrocampista resta al momento in rosa: se il Padova o altri club non alzeranno l'offerta (ferma a 300mila euro), difficilmente partirà a gennaio.
Mandato a procedere invece per le richieste del tecnico Giovanni Tedesco: un terzino destro e un trequartista-seconda punta. Gli acquisti potrebbero aumentare se dovessero concretizzarsi altre cessioni, come quella di Emanuele Torrasi (26), in scadenza a giugno e sondato dalla Juve Stabia. In caso di addio del centrocampista, il Perugia potrebbe intervenire anche a centrocampo.
Per la fascia destra, i grifoni hanno puntato Niko Kirwan (30), laterale neozelandese con passaporto italiano oggi al Trapani, ex capitano del Padova promosso in B la scorsa stagione.
