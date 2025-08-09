Ufficiale
Pianese, per il centrocampo c’è il classe 2005 Mamadou Baldé
Tramite i propri canali ufficiali la Pianese ha annunciato l’acquisto del centrocampista classe 2005 Mamadou Baldé. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano
Centrocampista classe 2005, nato in Guinea, Balde arriva alla Pianese dopo l'esperienza con la Primavera del Cagliari, con cui ha conquistato la Coppa Italia di categoria. Cresciuto nel Casale, dove ha esordito in Serie D giovanissimo, ha vestito anche la maglia del Cesena Primavera prima del passaggio in rossoblù.
Forza Mamadou.
