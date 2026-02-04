Picerno, Greco: "Volevo Carfora del Benevento. Sarebbe stato un top player"

Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel in vista del match del prossimo weekend contro il Benevento:

"Venerdì affronteremo il Benevento con grandi motivazioni, contro una squadra molto forte che esprime un ottimo calcio, ma che concede anche qualche opportunità. Arriveremo con grande rispetto, ma con la necessità di fare punti. Abbiamo bisogno di uscire da questa situazione di classifica non positiva. Vogliamo disputare una buona prestazione e poi speriamo che il campo ci dica che siamo stati bravi a portare a casa un risultato positivo".

Su quelli che sono gli equilibri del girone e il valore del club sannita dopo il calciomercato di gennaio il dirigente lucano non ha dubbi: "Per me il Benevento è una vera e propria corazzata. Tra le squadre di vertice è quella che esprime il calcio più bello. Ho provato più volte a portare a Picerno alcuni giovani del Benevento, perché parliamo di elementi di grande valore. Carfora è uno di questi: lo considero un calciatore di altissima qualità, da noi sarebbe stato un top player. Ho cercato anche Viscardi e Sena, tutti profili di livello assoluto che, in un contesto come quello di Picerno, potrebbero trovare lo spazio giusto per crescere ulteriormente".