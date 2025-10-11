Arzignano, Bernardi: "Voglia di tornare a vincere. Con l’Ospitaletto sarà una bella partita"

Alla vigilia della sfida contro l’Ospitaletto, Edoardo Bernardi ha parlato in conferenza stampa esprimendo fiducia e determinazione:

“La voglia di tornare a vincere è tanta - ha dichiarato -. Lo abbiamo dimostrato già nella gara contro l’Albinoleffe, dove abbiamo messo in campo un atteggiamento completamente diverso rispetto alle partite precedenti. Siamo sulla strada giusta. L’Ospitaletto è una delle squadre più organizzate che abbiamo affrontato finora e probabilmente ha raccolto meno di quanto meritasse”.

Bernardi si aspetta una gara intensa e ricca di entusiasmo:

“Sarà una bella partita, anche perché nel loro stadio, appena rifatto, ci sarà un’atmosfera importante e tanta spinta dal pubblico”.

Infine, un passaggio sulle sue condizioni e sugli obiettivi personali:

“Mi sento bene, sento la fiducia dell’ambiente e con i compagni ho trovato la giusta affinità. Credo che questa possa essere una stagione importante, un punto di partenza per dimostrare quanto sono cresciuto e quanto posso ancora migliorare”.