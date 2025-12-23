Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Picerno, tesserato il difensore Alessandro Bassoli. Greco: "Profilo di grande esperienza"

Picerno, tesserato il difensore Alessandro Bassoli. Greco: "Profilo di grande esperienza"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio
Luca Bargellini
Oggi alle 19:49
Luca Bargellini

L'AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 1990 Alessandro Bassoli.

Giocatore d'esperienza e leader difensivo, Bassoli vanta un lungo percorso tra i professionisti e ha militato in club come Bologna, Modena, Südtirol, Pordenone e SPAL, mettendo a disposizione la sua qualità tecnica e il suo temperamento nelle varie categorie del calcio italiano.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato: "Sono contento di aver portato Alessandro a Picerno. È un profilo di grande esperienza ha notevoli qualità sia a livello sportivo che umano e porterà impatto, esperienza e solidità alla nostra retroguardia"

ALESSANDRO BASSOLI, LA BIO - Nato a Bologna ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio con la maglia del club della città emiliana. Successivamente per lui esperienze con Foligno, Modena, Sudtirol, Cremonese, Pordenone, SPAL e Rimini. Per un totale di 72 presenze in Serie B e 277 in Serie C, con anche 12 gol all'attivo.

