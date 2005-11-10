Frosinone, i convocati di Alvini per l'Atalanta: assente solamente Grillitsch
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:48Serie A
autore Giacomo Iacobellis
24.10.2026 16:48Serie A
Sono 26 i giocatori a disposizione del Frosinone di mister Alvini per affrontare l'Atalanta nell'ottava giornata di Serie A.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono 26 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara contro l'Atalanta, in programma domani alle 15.00 allo Stadio New Balance Arena e valida per l'ottava giornata di Serie A. Di seguito l’elenco completo dei giocatori del Frosinone.
I convocati del Frosinone per l'Atalanta
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Calò, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin, Birligea.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
17:11 Serie ATMW
TMWUna gatta e uno sport diverso dal calcio: i due segreti del cannoniere silenzioso del Como
17:11 Serie ALive TMW
Live TMWIl Como vince ancora, Sassuolo sistemato: a breve Fabregas in conferenza
16:57 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
16:57 Serie A
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Rrahmani e Lobotka, Rensch preferito a Lulli e Molina
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi