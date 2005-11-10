Como, Fabregas regala l'esordio a Lahdo: prima apparizione per il classe 2007
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 16:49Serie A
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24.10.2026 16:49Serie A
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Minuti finali di felicità contro il Sassuolo anche per Adrian Lahdo. Il centrocampista svedese, classe 2007, si presenta nei minuti finali del match di campionato per quello che è l'esordio assoluto con la maglia del Como. Esce, al suo posto, Da Cunha all'88'.
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