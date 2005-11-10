Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:57Serie A
autore Giacomo Iacobellis
24.10.2026 16:57Serie A
La graduatoria del massimo campionato italiano dopo le vittorie di Como e Bologna, rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Como batte il Sassuolo e aggancia la Roma al terzo posto in classifica, mentre il Bologna trova la sua seconda vittoria e raggiunge proprio i neroverdi. A farne le spese è il Cagliari, che resta a quota 13 punti, seppur alla seconda sconfitta di fila. Ecco la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle restanti gare valide per l'ottavo turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 (7 partite giocate)
Lazio 19 (7)
Roma 17 (7)
Como 17 (8)
Milan 15 (7)
Frosinone 13 (7)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Juventus 11 (7)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (7)
Parma 4 (7)
Venezia 3 (7)
Altre notizie Serie A
Oggi
17:11 Serie ATMW
TMWUna gatta e uno sport diverso dal calcio: i due segreti del cannoniere silenzioso del Como
17:11 Serie ALive TMW
Live TMWIl Como vince ancora, Sassuolo sistemato: a breve Fabregas in conferenza
16:57 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: il Como vola e aggancia la Roma, altro salto del Bologna
16:57 Serie A
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Rrahmani e Lobotka, Rensch preferito a Lulli e Molina
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi