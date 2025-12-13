TMW Capozucca: "Spalletti non può fare miracoli alla Juve. Ha una squadra inferiore alle altre"

All'interno dell'A tu per tu proposto da TuttoMercatoWeb nella giornata di oggi, il direttore sportivo Stefano Capozucca ha parlato di tante situazioni relative all'attuale Serie A. Queste alcune delle sue considerazioni:

La Juve di Spalletti?

“Spalletti non può fare miracoli. Non può certo vincere le partite lui, ha una squadra inferiore alle altre. Fa quello che può”.

Come vede De Rossi al Genoa?

“De Rossi è un allenatore capace, una persona che stimo molto. Sono contento che sia approdato al Genoa e che stia facendo bene”.

Che succede alla Fiorentina?

“Tutti diciamo che la Fiorentina è in una situazione di classifica che non c’entra. La perdita di Joe Barone è stata una mazzata. Poi le dimissioni di Pradé. Se la squadra si trova in quella posizione di classifica vuol dire che ci sono problematiche importanti”.