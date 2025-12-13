Zero minuti per Tosto ad Empoli: a gennaio può andare in prestito, lo seguono due club di C
Zero minuti in gare ufficiali con l'Empoli in questa stagione per Lorenzo Tosto, che a gennaio sembra destinato a lasciare il club azzurro per cercare maggiore continuità sul campo. Come riferito da TuttoC, il giovane difensore classe 2006, infatti, ha bisogno di accumulare esperienza e minuti di gioco per completare il proprio percorso di crescita, e la società sta valutando le migliori opzioni per garantire il suo sviluppo.
Secondo quanto riferito, due società di Serie C avrebbero già mosso i primi passi per assicurarsi Tosto nel mercato di riparazione. Si tratta dell’Inter U23, che punta a rinforzare il proprio reparto difensivo con giovani talenti promettenti, e del Benevento, alla ricerca di un difensore capace di integrare la rosa in vista della seconda parte di stagione.
