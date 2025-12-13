L'ex Julio Gonzalez: "Spero che il Vicenza torni in B. Prima avevano troppi 'generali'..."

All’interno dell’edizione odierna di SportWeek è possibile leggere una lunga intervista a Julio Gonzalez, ex calciatore della nazionale paraguaiana e che in Italia ha vestito la maglia del Vicenza. Queste le sue parole: “Che giocatore ero? Uno con tanto spirito, grinta, corsa. Uno che correva per tutti. Avevo cuore, coprivo gli spazi, aiutavo compagni e squadra. Tecnicamente non ero bravissim,o ma grazie alla mia voglia riuscivo anche a creare danni”.

La sua carriera in un’immagine?

“Posso dirne due? La prima, il gol al Brasile in Coppa America, ci giocavamo il primo posto nel girone. Vinciamo 2-1, gol mio a un certo Julio Cesar... E mi marcava un altro giocatore dell’Inter, lo chiamavano Imperatore: Adriano. La seconda immagine è la bandiera del mio Paraguay che sventola all’Olimpico di Atene ai Giochi del 2004. Al collo avevamo la medaglia d’argento, suonava l’inno nazionale e alla mia destra vedevo Pirlo, Gattuso e De Rossi con quella di bronzo: uno spettacolo”.

Per il Vicenza può essere l’anno buono per tornare in Serie B?

“Non si dice! Ma me lo auguro... Quest’anno ci sono tanti soldati, in passato c’erano troppi generali. In campo devono “comandare” mister e capitano. Ora tutti corrono e hanno voglia di vincere. Me lo auguro davvero”.