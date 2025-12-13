L'ex Diliso: "Catania, i numeri parlano chiaro. Finora il primato è meritato"

Intervistato da Tuttocalciocatania.com l'ex difensore del Catania Nicola Diliso ha commentato la stagione dei rossazzurri: "I numeri parlano chiaro. Finora il primato è meritato, il percorso è molto positivo ma il Catania non deve dormire sugli allori. Ci sarà da lottare fino alla fine perchè il distacco tra le prime è minimo. Benevento e Salernitana sono lì, mentre credo poco nel Cosenza. Il Benevento ha una squadra solida, con un allenatore emergente e preparato.

Una scommessa, persona comunque competente che ha fatto calcio, Floro Flores. Può venire fuori anche una sorpresa, perchè no. Alla lunga i valori di chi ha investito vengono sempre fuori, poi dipende. Ad esempio in B il Bari ha una squadra di spessore ma attraversa un’annata particolare, dove anche un ottimo allenatore come Fabio Caserta ha incontrato difficoltà. Poi la pressione delle piazze è determinante. Mentre a Bari il pubblico contesta la proprietà, a Catania si respira grande entusiasmo. Queste sono piazze in cui devi vincere e quando non arrivano i risultati fai fatica.

A Bari se la prendono con De Laurentiis, che comunque ha preso una società in Serie D e l’ha portata in B, cambiando però tanti allenatori e direttori sportivi. In queste piazze importanti il tifoso non si accontenta di stare in Serie C o B. A Catania negli ultimi due anni sono state allestite rose di spessore ma oggi i tasselli sono tutti al posto giusto. Con figure di rilievo perfettamente inserite. Ci sono tutti i presupposti per fare bene perchè adesso non manca niente al Catania. C’è rispetto dei ruoli, il meccanismo funziona ed esiste una programmazione efficace. Mi auguro che il Catania salga di categoria perchè io conservo un bellissimo ricordo dei catanesi e del Catania".