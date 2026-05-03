Playoff Serie C, alla Juventus NG basta un pareggio: 2-2 alla Vis Pesaro e passaggio di turno
Alla Juventus Next Gen basta un pareggio per superare il turno playoff. Finisce 2-2 la sfida al Moccagatta di Alessandria contro la Vis Pesaro. Bianconeri in doppio vantaggio grazie alle reti di Pagnucco e Faticanti, poi una doppietta di Nicastro ristabilisce la parità. Passano comunque i ragazzi di Massimo Brambilla in virtù del miglior piazzamento nella regular season.
Di seguito il resoconto del turno odierno e i relativi accoppiamenti del turno successivo:
PLAYOFF SERIE C
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (in maiuscolo le qualificate)
Girone A
CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2
12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)
LUMEZZANE-Alcione Milano 0-0
Trento-GIANA ERMINIO 1-2
4' Vitale (G), 65' Samele (G), 69' Chinetti (T)
Girone B
Già giocate
PIANESE-Ternana 1-1
59' Coccia (P), 65' [rig.] Pettinari (T)
PINETO-Gubbio 2-1
23' La Mantia (G), 48' D'Andrea (P), 77' Schirone (P)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 2-2
13' Pagnucco (J), 48' Faticanti (J), 53' e 65’ Nicastro (V)
Girone C
CASERTANA-Atalanta U23 1-0
78' Saco
CROTONE-Audace Cerignola 1-1
52' Musso (C), 90'+2 [aut.] Groppelli (C)
Monopoli-CASARANO 0-2
13' Ferrara, 25' Grandolfo
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Girone A
Lecco-Giana Erminio
Cittadella-Lumezzane
Girone B
Campobasso-Pineto
Juventus Next Gen-Pianese
Girone C
Cosenza-Casarano
Casertana-Crotone
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.