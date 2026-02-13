TMW Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina

La situazione del Pontedera è sempre più drammatica, e la sconfitta di ieri contro il Forlì ha accentuato una crisi che il pari contro la Ternana sembrava aver attenuato: ore di riflessione, quindi, nel club. Chiaramente in relazione alla figura del tecnico Simone Banchieri che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è in bilico.

Come già avevamo riportato, la posizione dell'allenatore, arrivato a dicembre in sostituzione di mister Leonardo Menichini, era già in discussione dopo il ko di Campobasso, quella con la Ternana sarebbe stata l'ultima spiaggia, e la mancata continuità al pari rimediato contro le Fere ha appunto sollevato molti dubbi. Alle porte, però, la sfida contro il Gubbio, in programma domenica pomeriggio; aspetto di non poco conto.

Saranno quindi ore calde in casa granata, in una stagione che si sta mettendo sempre più in salita.