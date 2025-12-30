TMW Radio Paganini: "Roma da titolo con Zirkzee e Raspadori. Chiesa tra Juve e Napoli"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Cosa si aspetta dal mercato?

"Ho parlato con Pierpaolo Marino, lui dice che sarà un mercato intrigante. Tutte le squadre, anche di vertice, anche se è un mercato di riparazione, interverranno. Tutte faranno qualcosa, dalla Roma alla Juve, dal Napoli al Milan. Vedremo un po' di adrenalina e clamorosi ritorni, come Zirkzee. E poi c'è anche Chiesa, oltre a Raspadori".

Roma che vince col Genoa:

"De Rossi ha portato una ventata di ottimismo, ma la rosa ha delle lacune. Il Genoa ha soprattutto lacune davanti, ha perso Pinamonti che lo scorso anno è stato determinante. Il Genoa deve intervenire in vari reparti. La Roma? Gasperini non le manda a dire, se si vuole pensare a qualcosa d'importante servono dei giocatori adatti a lui, come Zirkzee e Raspadori. Se arrivano entrambi diventa una mina vagante per lo Scudetto. SI fa difficoltà a giocare con la Roma oggi".

Il futuro di Dybala?

"Io ho la sensazione che Gasperini spinga per il rinnovo, perché si è esposto. Il problema è quello dei soldi. Vedremo quando si siederanno a un tavolo cosa si farà. Lui ha già dimostrato che vuole rimanere qui, la volontà sua è quella di rimanere a Roma, ma deve esserci anche la Roma che gli va incontro. Ma la Roma deve gestire anche il caso Pellegrini. Gasperini vuole un attaccante di peso, con Dovbyk e Ferguson che non hanno dato garanzie. Piuttosto che nessuno, logico che lui vuole tenersi Dybala, che fa comunque la differenza".

Chiesa-Juve, è possibile il ritorno?

"C'è la Juve ma anche il Napoli. La priorità del Napoli è il centrocampo, ma va valutata la situazione di Lang, che vuole più spazio e potrebbe andare via. Così come la situazione di Lukaku e Lucca. Quella di Lucca è particolare, un investimento importante che va riscattato. Chiesa? Tutto fa pensare che se andrà via vada alla Juve, ma Conte e Manna lo stimano".

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri?

"Sarà determinante il discorso Coppe. In questo momento il Milan lo vedo leggermente più avanti, è come il Napoli lo scorso anno, con un grande allenatore e senza coppe. E' una mina vagante la Juve, ma per me le coppe a marzo saranno decisive".