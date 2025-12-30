Aboukhlal ha detto sì al Nantes, decisivo Kantari. L'accordo col Torino c'è già

Il Nantes, tra i club più attivi in questa finestra invernale di mercato, è pronto a ufficializzare l'innesto di Zakaria Aboukhlal. Secondo le informazioni di Presse Océan, il trequartista venticinquenne di proprietà del Torino avrebbe sciolto le riserve, dando il via libera definitivo al trasferimento presso il club attualmente diciassettesimo in Ligue 1.

A convincere l'internazionale marocchino sarebbe stata una decisiva conversazione telefonica con l'allenatore dei "Canarini", Ahmed Kantari. Dopo un periodo di riflessione, il giocatore si è detto pronto a sposare il progetto tecnico del club francese per cercare di invertire la rotta in campionato. Parallelamente, il Nantes ha già raggiunto un'intesa di massima con il Torino sulla base di un prestito con opzione d'acquisto per la seconda parte della stagione. Per Aboukhlal si tratta di un ritorno in Francia dopo l'esperienza al Tolosa e la parentesi poco brillante in Serie A: arrivato in Italia la scorsa estate per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, il giocatore ha faticato a trovare spazio, collezionando appena 9 presenze nel massimo campionato italiano.

L'obiettivo dell'attaccante è ora quello di rilanciarsi nel torneo che lo aveva visto protagonista, fornendo a Kantari quella qualità offensiva necessaria per raggiungere la salvezza. In questo momento i gialloverdi sono penultimi a quota 11 punti.