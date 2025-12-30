Rocchi: "Gol di Nico Paz come quello di Sottil? Dispiace per il Lecce, ma serve coerenza"

Non solo il discusso gol di Davis in Udinese-Lazio. Nell’ultima puntata di Open VAR su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è soffermato anche sul gol di Nico Paz in Lecce-Como, che, nella sua dinamica, ha ricordato da vicino un gol annullato - Rocchi ammise l’errore - proprio ai salentini: “Sono stato chiaro con i miei arbitri, questi interventi o sono fallo chiaro o non sono da fischiare.

La FIFA sta lavorando su questi comportamenti, che non voglio definire simulazioni: in Arab Cup hanno fatto un esperimento sul lasciare fuori un giocatore due minuti quando è realmente infortunato. Qui la decisione è corretta”.

Oltre al gol di Sottil in Lazio-Lecce, c’era stato anche un caso in Inter-Juventus: “Sì, a me dispiace per il Lecce. Però dobbiamo rimanere coerenti, sono situazioni da leggere nella stessa maniera: se a fine anno ci saranno state dieci situazioni simili, a me dispiacerà per l’errore, però dovremo essere coerenti”.