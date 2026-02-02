Ufficiale
Pontedera, interrotto il prestito di Bassanini: l'esterno torna al Pisa
TUTTO mercato WEB
Come si apprende dal sito della Lega Serie A, Riccardo Bassanini, esterno sinistro classe 2006, torna al Pisa, club proprietario del suo cartellino. Interrotto quindi il prestito al Pontedera, che lo aveva prelevato dai nerazzurri la scorsa estate.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
