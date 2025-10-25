Pontedera, Menichini: "Riscattiamo la figuraccia fatta contro la Vis Pesaro"
In vista della gara contro la Juventus Next Gen, il tecnico del Pontedera Leonardo Menichini ha parlato in conferenza stampa: "È una partita con punti in palio importanti, dobbiamo riscattare la figuraccia fatta contro la Vis Pesaro. Troveremo un avversario tosto, che ha entusiasmo e dispone di un tasso tecnico di alto livello. I ragazzi si sono allenati bene, dobbiamo riuscire a tramutare in risultato tutto il lavoro che facciamo durante la settimana.
Questa squadra ha sbagliato qualche partita, ma ha fatto anche delle buone gare. Finora ci è mancata la continuità e per ottenerla servono concentrazione e attenzione per tutti i novanta minuti. Il passato è passato, dobbiamo guardare il presente e fare una partita di livello".
