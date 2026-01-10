Ufficiale Potenza, per l'attacco c'è Murano: la punta firma un contratto fino al 2027

Innesto in attacco per il Potenza. E' stato annunciato oggi l'arrivo di Jacopo Murano che firmerà un contratto fino al 2027. Questo il comunicato ufficiale della società: "Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Murano fino al 30 giugno 2027. Nella tarda serata di ieri la società ha avviato l’operazione che ha portato all’ingaggio dell’attaccante potentino. In un contesto che ha visto l’interesse di diversi club di Serie C, la solidità del progetto rossoblù e la ferma volontà del calciatore hanno consentito al club di definire positivamente l’accordo.

Jacopo torna a vestire la maglia della sua città dopo aver collezionato un totale di 55 presenze e 14 reti nei campionati professionistici disputati in rossoblù. Al termine dell’ultima esperienza con il Potenza nella stagione 2022/23, si trasferisce all’AZ Picerno. Con i melandrini si aggiudica il titolo di capocannoniere del campionato di Serie C grazie a 20 gol messi a segno in 36 presenze. Nella prima parte della stagione 2024/25 si è trasferito al Foggia, totalizzando 19 presenze e 3 reti, prima di approdare al Crotone. Con la maglia dei pitagorici, dalla seconda parte della scorsa stagione ad oggi, ha collezionato complessivamente 38 presenze e 13 gol. Nel corso della sua carriera il calciatore potentino ha consolidato il proprio status di attaccante di categoria, raggiungendo quota 278 presenze e 83 reti nelle competizioni professionistiche.

La società rivolge a Jacopo un caloroso bentornato e i migliori auguri di buon lavoro".