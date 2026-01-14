Esordio e gol vittoria nella semifinale di andata di Coppa. Murano è tornato al Potenza

Era il 10 gennaio, il giorno dopo il 4-0 contro l'Audace Cerignola, e il Potenza annunciava un graditissimo ritorno in attacco, quello di Jacopo Murano: "Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Murano fino al 30 giugno 2027. [...] Jacopo torna a vestire la maglia della sua città dopo aver collezionato un totale di 55 presenze e 14 reti nei campionati professionistici disputati in rossoblù. Al termine dell’ultima esperienza con il Potenza nella stagione 2022/23, si trasferisce all’AZ Picerno", si legge nel comunicato.

Oggi, poi, il secondo esordio con la formazione potentina, che meglio non poteva essere: gol vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C contro la Ternana. Era il minuto 58, e Murano, dopo aver vinto il duello con Capuano, batte con il sinistro D'Alterio. Proteste umbre, sì, ma il gol è convalidato (CLICCA QUI per il live match). Ci sarà ora la sfida di ritorno del match contro le Fere, quello è vero, ma intanto l'attaccante ha permesso ai suoi di mettere almeno un piede in finale.

E ora si attende il campionato, con la 22ª giornata che domenica vedrà il Potenza impegnato tra le mura amiche nello scontro contro una delle rivelazione del Girone C di Serie C, la Casertana: appuntamento alle ore 14.30.