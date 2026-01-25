Pres. Trapani gongola sui social: "Quanti gufi ba*tardi ingoieranno a stento stasera..."

Valerio Antonini esulta sui social dopo il successo del Trapani contro la Casertana e lo fa con toni forti, come da suo stile. Il presidente granata ha celebrato la vittoria definendola una prova di forza contro le difficoltà e le critiche ricevute negli ultimi giorni.

“Che vittoria! contro tutto e tutti. Strameritata”, scrive Antonini, rivendicando il momento positivo della squadra nonostante il clima complicato vissuto nelle ultime settimane. Poi l’affondo verso i detrattori: “Per molti gufi bastardi, doveva essere l’ultima settimana, invece si ricomincia più forti che mai”.

Il patron ha voluto spendere parole importanti anche per l’allenatore: “Per distacco, Sasa Aronica allenatore dell’anno. 40 punti sul campo e chissà in un clima di serenità dove sarebbe stata questa squadra”, sottolineando come il rendimento sia stato superiore alle aspettative nonostante le difficoltà ambientali.

Infine, la chiusura con una frase simbolica: “Ahh quanti ingoieranno a stento stasera… La verità ci renderà liberi”. Un messaggio che conferma il clima acceso attorno al Trapani, ma anche la volontà del presidente di rilanciare con decisione dopo una vittoria che vale molto più dei tre punti in classifica.