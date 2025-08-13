Ufficiale
Pro Patria, biennale per Bertony Renelus: arriva dopo l'esperienza alla Reggina
TUTTO mercato WEB
Volto nuovo in casa della Pro Patria. Ecco la nota ufficiale del club di Busto Arsizio:
"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Bertony Renelus. Attaccante francese classe 2002, nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Reggina. Renelus sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Donnarumma au revoir: ecco dove andrà. Inter: l’affare Lookman entra nel vivo. Milan: le bugie sullo “scambio” Thiaw-De Winter. Juve: il super nodo Vlahovic. E Morata al Como…
Le più lette
4 Donnarumma au revoir: ecco dove andrà. Inter: l’affare Lookman entra nel vivo. Milan: le bugie sullo “scambio” Thiaw-De Winter. Juve: il super nodo Vlahovic. E Morata al Como…
Ora in radio
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile