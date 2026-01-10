Torres, Greco: "Questo punto ne vale tre. Dal mercato serve qualcosa in difesa"

Pareggio in extremis per la Torres, che strappa il 2-2 contro il Campobasso grazie al rigore trasformato da Diakité nei secondi finali. Un punto pesantissimo, accolto con soddisfazione dal tecnico Alfonso Greco, che nel post partita ha sottolineato la prova di carattere dei suoi.

“Abbiamo dimostrato grande personalità - ha spiegato l’allenatore dei sardi, come riportato da Centotrentuno.com -. Il gol del 2-1 poteva disunirci e invece abbiamo reagito creando tantissimo. Questo punto vale come una vittoria e, per quanto visto soprattutto nel primo tempo, avremmo potuto anche vincere”.

Greco non nasconde però gli aspetti da migliorare: “Abbiamo sbagliato alcune scelte ed è lì che dobbiamo crescere”. Parole di elogio per i singoli: “Nunziatini ha disputato una grande gara, mentre Diakité è una certezza: non è la prima volta che decide una partita all’ultimo”.

Infine uno sguardo al mercato, con una richiesta chiara: “In difesa siamo contati, serve qualcosa il prima possibile. Oggi, però, nella difficoltà abbiamo fatto di necessità virtù, e la prestazione di Nunziatini lo dimostra”.