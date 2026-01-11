L'Entella torna a far valere la legge del "Sannazzari": ora il derby per cambiare passo in trasferta
L'Entella riparte col botto. Dopo un finale di anno solare in calando con un punto raccolto nelle ultime cinque partite, la squadra di Andrea Chiappella manda un segnale al campionato superando di misura ma con una prova più che convincente il Monza di Paolo Bianco. Finisce fra la festa del "Sannazzari" il match contro i brianzoli con i biancocelesti che hanno fatto valere ancora una volta la legge del proprio campo di casa. Senza Tiritiello a far esultare il pubblico chiavarese è stato Franzoni, freddissimo dal dischetto due volte a superare Thiam sotto la Sud.
Entella settima nelle gare casalinghe
E proprio nell'impianto di via Gastaldi che l'Entella deve costruire la sua salvezza. Fra le mura amiche, analizzando il girone di andata, Parodi e compagni hanno 17 punti su 30 a disposizione venendo battuti soltanto dallo Spezia nel derby dell'Immacolata. Un cammino che, analizzando le partite giocate in casa, vede i Diavoli Neri al settimo posto in classifica alla pari del Modena.
Ora il cambio di passo in trasferta
Come ha detto il mister in conferenza, quanto fatto finora, seppur straordinario, non basta per garantire la permanenza in Serie B. Occorre fare di più specialmente in trasferta. E l'occasione più presentarsi venerdì prossimo quando i biancocelesti andranno a far visita alla Sampdoria, già battuta nel Tigullio, al "Ferraris". Un derby per scrivere una pagina ancora più importante nel libro di storia del club. Un altro mattoncino verso l'obiettivo della salvezza.
