TMW Toirno, sguardo al futuro: osservato Lucas Agazzi in Uruguay per la fascia destra

Il Torino si guarda intorno per sistemare la rosa a disposizione di Marco Baroni, sia nell'immediato che per la prossima estate. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha fatto capire, nelle scorse settimane, come il suo lavoro si svolgerà con il duplice obiettivo di portare rinforzi immediati da un lato e di mettere le basi per il futuro, dall'altro.

In tal senso attenzione ad un profilo che i granata hanno osservato da vicino in Uruguay. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti gli scout granata hanno appuntato il nome di Lucas Agazzi. Classe 2005, è in forza al Defensor, club al quale è legato da un contratto in essere fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di un giocatore di piede destro, capace di ricoprire tutti i ruoli sulla fascia di competenza. Un profilo che potrebbe fare al caso del nuovo Toro, che con Baroni sta puntando molto sul 3-5-2 come sistema di gioco.

Attenzione poi ai possibili movimenti in uscita. Fra gli altri, Valentino Lazaro ha estimatori in Bundesliga, dove l'Union Berlino lo apprezza, pur non avendo mosso passi concreti per lui almeno per il momento. Lazaro ha già giocato in Germania e proprio a Berlino, anche se all'Herta, fra il 2017 ed il 2019, oltre che nel Salisburgo e nel Borussia Monchengladbach.