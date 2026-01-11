L'Aston Villa pronta a riportare in patria Tammy Abraham: contatti avviati con il Besiktas

Lanciatissimi in Premier League, dove al momento si trovano al secondo posto a pari punti con il Manchester City, ad un passo dagli ottavi di finale in Europa League e in corsa in FA Cup dopo aver eliminato ieri sera il Tottenham, l’Aston Villa prosegue la propria stagione da sogno e non sembra aver nessuna occasione di fermarsi.

Per questo motivo la dirigenza del club di Birmingham, pur non volendo rivoluzionare una squadra in cui tutti gli ingranaggi sembrano funzionare perfettamente, è pronta a dare qualche rinforzo al tecnico Unai Emery per dare profondità alla rosa e lottare su tutti i fronti. In particolare, nonostante i sei mesi super da 8 gol e 6 assist di Morgan Rogers, e il contributo del solito Ollie Watkins, gli uomini di mercato dei Villans starebbero pensando di rinforzare il proprio reparto offensivo.

Nonostante l’accordo già raggiunto con l’attaccante classe 2009 del Metz Brian Madjo, i colpi in attacco potrebbero non essere finiti qui. Secondo quanto riferito dal Telegraph, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra l’Aston Villa e il Besiktas per riportare oltremanica Tammy Abraham, attaccante inglese scuola Chelsea che in passato ha già vestito la maglia rossoazzurra nella stagione 2018/19, e che in Italia abbiamo visto giocare con Roma e Milan.