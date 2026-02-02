Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister a rischio

Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister a rischioTUTTO mercato WEB
Daniele Faggiano
© foto di Chiara Biondini
Luca Esposito
Oggi alle 08:11Serie C
Luca Esposito

I fischi dei 10mila dell’Arechi sanciscono la fine dei sogni di gloria per una Salernitana ancora una volta troppo brutta per essere vera. A cospetto dell’ultima della classe, i granata non sfruttano il fattore casa né approfittano del passo falso del Catania col Sorrento in un pomeriggio che sembrava di gloria in virtù del 3-1 con cui l’Atalanta23 conduceva sul Benevento a fine primo tempo. Invece si è ribaltato tutto, con i giallorossi che hanno vinto 3-4 e la Bersagliera che non va oltre l’1-1 pareggiando la quinta gara interna nelle ultime sei pur essendo passata in vantaggio dopo 19 minuti con Ferraris.

Proprio quando la strada sembrava in discesa ecco che sono emersi i limiti che hanno contraddistinto tutta la stagione: incapacità di chiudere le gare (12 successi su 13 con una sola rete di scarto), sofferenza ogni volta che gli avversari si affacciano nella metà campo granata (Donnarumma ha evitato addirittura l’1-2), lettura tardiva delle partite, condizione fisica non eccellente e una rosa che non può competere con le prime due della classe. Sotto osservazione finisce il tecnico Giuseppe Raffaele, visto che la sua Salernitana non ha gioco, è monotematica e continua a perdere punti contro squadre ampiamente alla portata. Al momento la sua posizione non sembra in discussione, anche perché oggi si chiude il mercato e ci si concentrerà soprattutto sulle trattative. Ma l’intero ambiente chiede una scossa e una guida tecnica che faccia ritrovare motivazioni a un gruppo apparso scarico, stanco, poco cattivo agonisticamente, in balia del ritmo del Giugliano e pericoloso solo una volta con Lescano al 94’. Un palo clamoroso che non cancella la prova incolore del cavalluccio marino.

Sul banco degli imputati anche il direttore sportivo Daniele Faggiano che, in estate, non ha allestito la corazzata che la gente meritava dopo due retrocessioni consecutive sbagliando – di fatto – almeno la metà degli acquisti come certifica anche la mezza rivoluzione di gennaio culminata con sette arrivi, tre partenze e due giocatori fuori lista. Alla Salernitana mancano un difensore forte, un esterno di destra affidabile, un centrocampista di spessore e un esterno che salti l’uomo, ma a 24 ore dal gong e con una lista over intasata appare davvero impossibile operare. Varone e Knezovic attendono di conoscere la nuova destinazione per non chiudere l’anno da separati in casa, Ferrari non è stato preso in considerazione nelle ultime due gare e sembra a un passo dall’addio, mentre sono in corso valutazioni su De Boer che era finito nel mirino del Brescia. Potrebbero andare altrove per garantirsi maggiore minutaggio i giovani Iervolino e Boncori, mentre il portiere Brancolini aspetta una chiamata per valutare un eventuale addio anticipato. Nel frattempo, come detto, Raffaele resta sotto esame. In queste ore circola il nome di Pasquale Marino, uno che tornerebbe volentieri a Salerno per riscattare la retrocessione dopo il caso Sampdoria. Non si esclude la soluzione interna, con Guglielmo Stendardo che ha avuto un grande approccio con la Primavera e che potrebbe guidare la prima squadra. A fine stagione, se non dovesse arrivare la promozione tramite playoff, si concluderà con un anno d’anticipo anche l’esperienza del ds Faggiano che, al momento, è senza dubbio negativa.

Articoli correlati
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"... Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi" Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Altre notizie Serie C
Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone... Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone A
Latina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo... UfficialeLatina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo fino al 2027
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister... Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister a rischio
Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"... Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi" Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada... Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"
Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso... Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
3 Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
Immagine top news n.1 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine top news n.2 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
Immagine top news n.3 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
Immagine top news n.4 Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli
Immagine top news n.5 Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham
Immagine top news n.6 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Disasi valutato e poi scartato. L'Atletico Madrid ha chiuso al prestito di Gimenez
Immagine news Serie A n.2 Daniele Rugani pronto al quarto prestito. Ma mai come stavolta può essere riscattato
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti su Icardi: "All'Inter mi aiutò, ma portava in spogliatoio cose extra-campo"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, tutto su Luperto: ecco l'offerta a titolo definitivo per il Cagliari
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
Immagine news Serie A n.6 Chelsea, Disasi accontentato: resterà a Londra e giocherà con il West Ham
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, in arrivo dal Como il francese Le Borgne. Novakovich nome per l'attacco
Immagine news Serie B n.2 Cesena, in arrivo dal Bologna (via Pescara) Corazza. Spunta il nome di Castrovilli
Immagine news Serie B n.3 Bari, si punta a rinnovare la difesa: in arrivo Odenthal e Mantovani
Immagine news Serie B n.4 Empoli, il calciomercato si accende per Ignacchiti: finisce nel mirino di due club
Immagine news Serie B n.5 Il punto sulla B: festa grande a Venezia, Castori vince ancora. Biasci fa tripletta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone A
Immagine news Serie C n.2 Latina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister a rischio
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude oggi la 12ª giornata: in programma Fiorentina-Napoli
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping