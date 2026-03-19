Senegal, i convocati per Perù e Gambia: torna Diao, caso internazionale per Diakhon

Attraverso i suoi canali ufficiali, il Senegal, da pochi giorni “derubato” della Coppa d’Africa vinta sul campo con il Marocco, ha diramato la lista di calciatori convocati da parte del commissario tecnico Pape Thiaw per le partite amichevoli con Perù e Gambia.

Torna in nazionale Assane Diao: l’attaccante del Como aveva saltato proprio la Coppa d’Africa per un infortunio, anche se sulla vicenda c’era stata tensione tra il club e la federazione africana, con tanto di telefonata di fuoco tra Cesc Fabregas e lo stesso Thiaw. Dalla Serie A arriva anche il laziale Boulaye Dia.

Il caso riguarda Mamadou Diakhon: il giovane attaccante del Club Brugge, classe 2005, è stato convocato anche dalla Francia Under 21 per la stessa finestra, ma il talento ha scelto i Leoni della Taranga.

Portieri: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

Difensori: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Nobel Mendy.

Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss.

Attaccanti: Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Bamba Dieng, Liman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahima Mbaye, Mamadou Diakhon, Assane Diao.