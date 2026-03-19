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No all'Iran sulle gare in Messico. Infantino: "La FIFA non risolve i conflitti, abbiamo un calendario"

No all'Iran sulle gare in Messico. Infantino: "La FIFA non risolve i conflitti, abbiamo un calendario"TUTTO mercato WEB
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Ivan Cardia
Oggi alle 19:20Serie A
Ivan Cardia

Si è tenuto oggi a Zurigo il Consiglio della FIFA, nel quale il Presidente, Gianni Infantino, ha lanciato un appello alla pace e ha ribadito il ruolo chiave del calcio nel riunire le persone in tempi di continuo tumulto geopolitico: “La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici, ma ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, poiché i nostri pensieri vanno a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso. La FIFA auspica che tutte le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. Presto avremo la conferma delle 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo FIFA si svolga come previsto”. In sostanza, ribadito il no alla richiesta dell’Iran di giocare in Messico anziché negli Stati Uniti, se la nazionale di Teheran confermerà la propria partecipazione.

Nel corso del Consiglio è stato anche approvato, all’unanimità, il report annuale 2025, che include un budget di entrate record di 14 miliardi di dollari previsto per il ciclo 2027-2030, che ovviamente sarà reinvestito nel gioco. Durante il prossimo ciclo, le Federazioni affiliate alla FIFA potranno beneficiare di un aumento di otto volte degli investimenti per lo sviluppo del calcio rispetto ai programmi in vigore prima del 2016, poiché gli investimenti di FIFA Forward raggiungeranno un nuovo massimo di 2,7 miliardi di dollari: “La FIFA sta adempiendo alla sua missione di migliorare e promuovere il gioco a livello globale reinvestendo risorse senza precedenti nel calcio - ha dichiarato Infantino -. Non si tratta solo di numeri, ma di risultati concreti, come maggiori opportunità di competere ai massimi livelli per giocatori, giocatrici e giovani, nonché migliori infrastrutture e un maggiore accesso alla tecnologia in tutte le nostre Federazioni affiliate alla FIFA, solo per citarne alcuni. Negli ultimi dieci anni la FIFA ha compiuto passi da gigante in termini di investimenti nel calcio. Ciò non sarebbe stato possibile senza la Coppa del Mondo FIFA, che rimane la nostra principale fonte di reddito. Una Coppa del Mondo FIFA di successo significa più bambini che giocano a calcio e beneficiano del suo potere educativo, più campi e più sviluppo delle capacità in tutto il mondo”.

Con il processo di candidatura in corso per le edizioni 2031 e 2035 della Coppa del Mondo Femminile FIFA, sono state approvate le procedure di voto per la nomina dei potenziali paesi ospitanti nell’ambito del processo a candidato unico confermato dal Consiglio della FIFA nel marzo 2025. In collaborazione con le Federazioni affiliate alla FIFA candidate, ovvero Costa Rica, Giamaica, Messico e Stati Uniti per il 2031, e Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles per il 2035, la FIFA convocherà un Congresso Straordinario entro la fine del 2026. Questo Congresso Straordinario sarà un evento a sé stante dedicato alla presentazione delle candidature, che metterà in evidenza il crescente potere e l’influenza del calcio femminile e del torneo femminile di punta della FIFA. L’edizione del 2031 sarà la prima a includere 48 squadre.

Altre decisioni. A seguito di consultazioni con le parti interessate esterne e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’impegno della FIFA a garantire un ambiente calcistico libero da ogni forma di molestia e abuso, il Consiglio della FIFA ha approvato la FIFA SACEGUARDING POLICY. Il Consiglio della FIFA ha approvato l’introduzione della Coppa ASEAN della FIFA, presentata per la prima volta al Vertice ASEAN in Malesia nell’ottobre 2025 con riscontri positivi, con la prima edizione prevista per settembre-ottobre 2026. Le date della Coppa d’Africa femminile CAF 2026 sono state modificate nel Calendario internazionale delle partite femminili come segue: dal 26 luglio al 16 agosto 2026, con un periodo di rilascio abbreviato che inizierà il 20 luglio 2026. Il Consiglio della FIFA ha inoltre confermato che la prossima edizione della Coppa del Mondo Femminile Under 17™ della FIFA in Marocco si svolgerà dal 17 ottobre al 7 novembre 2026.

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