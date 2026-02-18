Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"

Intercettato all'uscita dal BelSito Hotel dai microfoni di TuttoAvellino, Davide Ballardini ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura sulla panchina irpina:

"Ai tifosi dell'Avellino dico che siamo contenti (lui e il suo staff, ndr), non vediamo l'ora di iniziare. Tutto quello che viene dobbiamo guadagnarcelo. Mi chiamano Mr.Wolf perché risolvo i problemi? Ci credo poco a queste cose, credo piuttosto nelle persone".

Adesso per il via alla nuova esperienza del tecnico ravennate manca solo una cosa: il comunicato ufficiale dei Lupi.