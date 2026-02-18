Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
TUTTO mercato WEB
Intercettato all'uscita dal BelSito Hotel dai microfoni di TuttoAvellino, Davide Ballardini ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito alla sua nuova avventura sulla panchina irpina:
"Ai tifosi dell'Avellino dico che siamo contenti (lui e il suo staff, ndr), non vediamo l'ora di iniziare. Tutto quello che viene dobbiamo guadagnarcelo. Mi chiamano Mr.Wolf perché risolvo i problemi? Ci credo poco a queste cose, credo piuttosto nelle persone".
Adesso per il via alla nuova esperienza del tecnico ravennate manca solo una cosa: il comunicato ufficiale dei Lupi.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
4 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile