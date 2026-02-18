Serie C, recupero 25ª giornata: Catania-Trapani questa sera alle 20:30
Mercoledì di recupero di campionato in Serie C. Alle 20:30 sul prato del 'Massimino' si giocherà, infatti, il derby Catania-Trapani, sfida valida per la 25ª giornata di campionato per quanto riguarda il Girone C.
Il match, inizialmente programmato per il 6 febbraio scorso è stato rinviato a causa delle festività di Sant'Agata nella città etnea.
Questa la classifica del Girone C in attesa del recupero - Benevento 61, Catania 53*, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Team Altamura 36, Casarano 36, Potenza 31, Atalanta U23 30, Sorrento 30, Picerno 29, Cavese 28, Latina 28, Trapani 25*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22.
N.B. - *una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
