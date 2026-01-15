Salernitana, Faggiano: "Lescano è una fantasia. Cuppone? Eravamo tutti d'accordo"

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, ha fatto il punto della situazione sul momento del club granata, fra campo e mercato, attraverso i microfoni di OttoChannel:

“Lescano? Il nome di Facundo è una fantasia. L’Avellino lo ha preso un anno fa con un ingaggio importante. Andando in B ha un ingaggio ancora più pesante e una società di Lega Pro non può permettersi un costo del genere. Sinceramente non posso fare il passo più grande della gamba”.

Sul mancato approdo all'Arechi di Luigi Cuppone, che ha preferito la Serie B con la Virtus Entella al club campano, il dirigente ha poi spiegato: “Ero andato a Cerignola, mi sono messo d’accordo con la società e con il procuratore. Poi a lui è venuto il dubbio della categoria. Ed io ho guardato altrove perché non voglio gente che viene a Salerno titubante”.